Під час аварії ні її винуватець, ні інші учасники руху не постраждали

На Рівненщині, на трасі "Київ - Чоп", перекинулася вантажівка, повністю заблокувавши рух на всіх 4 смугах. Її водій намагався обігнати інший ваговоз, утім не впорався з керуванням. Як виявилося, чоловік був на напідпитку. У його крові зафіксували понад 2 з половиною проміле алкоголю, а це означає, що випив він щонайменше дві пляшки горілки.

Під час аварії ні її винуватець, ні інші учасники руху не постраждали. А багатотонну машину підіймали двадцять два рятувальники за допомогою шести одиниць спецтехніки.

"За допомогою автокрана та тягача аварійно-рятувальної частин Держслужби з НС рятувальники спочатку підняли кабіну вантажівку, потім причіп, а згодом і сам автомобіль MAN. Через те, що вантажівка перекинулася, трапився витік паливо-мастильних матеріалів на дорогу, тому вогнеборцям довелося їх змивати", - розповідає Дмитро Мельник, начальник прес-служби ГУ ДСНС у Рівненській області.