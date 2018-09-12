На Сході країни поранили двох військовослужбовців [ Редактировать ]
Двоє військовослужбовців поранені під час бойових дій на Сході країни. Загалом за попередню добу бойовики 8 разів порушували режим тиші.
Позиції українських військових обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Найгарячіше було в районі Кримського, Золотого, Катеринівки, Гнутового та Водяного.
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