На Донбасі знищено двох бойовиків

На Сході минулої доби загинув наш військовий, один боєць - поранений. Ще одного армійця поранено вже сьогодні. Окупанти від початку доби вже тричі атакували наші позиції в Кримському, ворожі обстріли також зафіксовано в Широкиному, Кам'янці та Золотому