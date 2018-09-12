Трасу "Миколаїв-Кропивницький" напередодні заблокували жителі села Возсіятське. Люди обурені жахливим станом дороги. Кажуть, що буквально відрізані від обласного центру - діти не можуть дістатися школи, а швидку годі й чекати. Кілька років чиновники обіцяють відремонтувати покриття, але марно. Цього разу жителі налаштовані рішуче.

Суцільне бездоріжжя. Це траса "Миколаїв - Кропивницький". Зранку сотня селян у Возсіятському заблокувала проїзд - встановили намети та безперервно рухаються пішохідними переходами.

"Якщо знайдете дорогу, то покажіть дорогу, бо ми її не бачимо, з Кіровограда до Миколаєва дороги нєту , про яку ви дорогу ви балакаєте, направлєніє, це просто направлєніє", - говорить Антоніна, жителька села Возсіятське.

"Скора помощь 30 км їзде по грунтовим дорогам. От щас визови скору - вона не поїде по грунтовій дорозі, а по етой дороге вона їде 1годину 35 хвилин", - говорить Антоніна, жителька села Возсіятське.

Блокують цю трасу з вимогою негайного ремонту люди не вперше. У березні їм обіцяли розпочати будівництво дороги, навіть гроші з держбюджету виділили - 300 мільйонів гривень.

"Сказали, що проходять тендери, робота продовжується, траса буде ремонтуватись. Ми надіялись на те, що вони відповідають за свої обіцянки, але так сталося, що вони забрали майже всю суму, залишилось 500 тисяч, а що таке 500 тисяч", - розповідає Тетяна Кирильчук, сільський голова Водяно-Лориного.

У Миколаївській службі автомобільних доріг пояснюють, кошти заблоковані через скарги учасників тендеру. Вони звернулись до Антимонопольного комітету, оскільки вважають, що процедура конкурсу не була дотримана. АМК почав розслідування. А щоб гроші не "пропали", їх вирішили перекинути на інші траси.

"На теперішній час Державний антимонопольний комітет розглядаєскаргу підрядної організації "Полтавабудцентр". Коли цей торжествений момент настане і які висновки будуть надані Антимонопольним комітетом, ми можемо тільки щось собі придумати", - заявив Михайло Ганич, заступник начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області.

Акцію протесту підтримали жителі ще двох сіл і теж заблокували траси. Через це утворилися довжелезні затори. Пікетники кажуть, акція безстрокова, і погрожують не пускати транспорт, допоки шляховики не почнуть ремонт.