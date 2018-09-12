Зараз життю лося нічого не загрожує

У Чорнобилі рятувальники визволили лося, який втрапив у забруднену радіацією водойму. Його знайшли непритомним між четвертим і п'ятим енергоблоком ЧАЕС.

Команда рятівників підпливла човном до тварини і за роги потягли до берега.

За повідомленням поліції Київщини, зараз життю лося нічого не загрожує.