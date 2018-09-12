У Чорнобилі врятували лося із забрудненої радіацією водойми [ Редактировать ]
У Чорнобилі рятувальники визволили лося, який втрапив у забруднену радіацією водойму. Його знайшли непритомним між четвертим і п'ятим енергоблоком ЧАЕС.
Команда рятівників підпливла човном до тварини і за роги потягли до берега.
За повідомленням поліції Київщини, зараз життю лося нічого не загрожує.
по теме
Монахиня попала в аварию из-за черного кота
В Италии монахиня попала в аварию из-за черного кота
Собака спасла сантехника от 50 лет тюрьмы
Мужчина был приговорен к тюрьме по обвинению в сексуальном насилие над несовершеннолетней
Разъяренный жираф напал на женщину с ребенком
Разъяренная самка жирафа напала на супругу и ребенок британского ученого Сэма Уильямса
У Ботсвані вбили 87 слонів заради бивнів
Браконьєри цілеспрямовано відстрілювали самців старшого віку, оскільки вони мають найважчі бивні - ідеальні для продажу на чорному ринку
В Болівії зникло тисячолітнє озеро
Ще 8 років тому на узбережжі жили кілька сотень людей. Тепер залишилося хіба лише кілька десятків. Те, що відбувається, здається їм неймовірним