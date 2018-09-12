Ьолее сотни мигрантов утонули у побережья Ливии в Средиземном море в результате крушения судна. Две резиновые лодки покинули Ливию утром 1 сентября, сообщает организация Врачи без границ.

В каждой из них находилось около 160 беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Одна из лодок сдулась и утонула в первый день отправления. Из всех находившихся на борту, выжить удалось только 55 человек. По данным организации среди погибших было более 20 детей.

На следующий день после инцидента береговая охрана Ливии доставила 276 выживших мигрантов в порт Хомс. Спасенные люли нуждаются в медицинской помощи, однако их незаконно удерживают под стражей, добавили в организации.

Отметим, что данная катастрофа с мигрантами является самой крупной за последние месяцы. Читайте также, в море нашли огромный "корабль-призрак".