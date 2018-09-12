Исследователи из США доказали полезность голодания. Ученые университета штата Джорджия выяснили, что химические соединения, которые вырабатывает организм во время голодания, омолаживают оргнанизм, пишет EurekAlert.

Ограничение потребляемых калорий продлевает работу органов сердечно-сосудистой системы. Кроме того, при голодании и низкокалорийных диетах в печени образуется β-гидроксибутират (БОМК). Эта кислота регулирует связь между количеством поступающих в организм калорий и темпом старения.

БОМК имеет эффект омоложения эндотелиальных клеток, из которых состоит поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Ученые считают, что изучение данного механизм поможет в будущем создать имитацию эффекта β-гидроксибутирата и снизить заболеваемость сердечно-сосудистой системы, болезнью Альцгеймером и раком.

Ранее ученые выяснили как недосыпание влияет на печень.