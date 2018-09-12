У США в результаті стрілянини загинув хлопець [ Редактировать ]
Стрілянина в школі американського міста Норт-Лас-Вегас. Загинув 18-річний хлопець. Невідомий відкрив вогонь поблизу бейсбольного майданчика.
Правоохоронці обшукали усі кабінети школи. Знайшли зброю, з якої стріляли, однак нікого не затримали.
І ще один такий випадок стався в лікарні містечка Дауні. Там обійшлося без поранених. Поліція оточила заклад, працівників та пацієнтів евакуювали. А нападника затримали.
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