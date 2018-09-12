Стрілянина у Флориді: стали відомі нові подробиці

Стрілянина в американському штаті Флорида. Двоє людей загинули, понад десяток - поранені. За останні три роки це вже третій випадок масового розстрілу. Що сталося цього разу, далі у сюжеті. Це сталося у розважальному центрі міста Джексонвілл в штаті Флорида під час турніру з відеоігор. Молодий хлопець відкрив вогонь просто по учасниках змагань