У Чорнобилі рятувальники визволили лося із забрудненої водойми [ Редактировать ]
У Чорнобилі рятувальники визволили лося, який втрапив у забруднену радіацією водойму. Його знайшли непритомним між четвертим і п'ятим енергоблоком ЧАЕС.
Рятівники підпливли човном до тварини і за роги обережно витягли її на берег.
За повідомленням поліції Київщини, зараз життю лося нічого не загрожує.
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У Чорнобилі врятували лося із забрудненої радіацією водойми
У Чорнобилі рятувальники визволили лося, який втрапив у забруднену радіацією водойму. Його знайшли непритомним між четвертим і п'ятим енергоблоком ЧАЕС. Команда рятівників підпливла човном до тварини і за роги потягли до берега. За повідомленням поліції Київщини, зараз життю лося нічого не загрожує
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