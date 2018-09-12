У Чорнобилі врятували лося із забрудненої радіацією водойми

У Чорнобилі рятувальники визволили лося, який втрапив у забруднену радіацією водойму. Його знайшли непритомним між четвертим і п'ятим енергоблоком ЧАЕС. Команда рятівників підпливла човном до тварини і за роги потягли до берега. За повідомленням поліції Київщини, зараз життю лося нічого не загрожує