Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в России, заявил, что рассчитывает на обмен. Об этом он заявил сегодня перед началом заседания в Верховном суде РФ, сообщает УНИАН.

Как отмечается, Сущенко также пообещал семье, что обязательно вернется.

Кроме того, он отметил, что готов к любому развитию событий, в частности, и к этапированию в колонию.

"Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков", - сказал он, добавив, что находится в хорошей физической и моральной форме.

Ранее мы сообщали, что Верховный суд России оставил в силе приговор Сущенко к 12 годам тюрьмы.