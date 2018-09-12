Все зависит от переговорщиков: Сущенко рассчитывает на обмен [ Редактировать ]
Источник: AFP
Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в России, заявил, что рассчитывает на обмен. Об этом он заявил сегодня перед началом заседания в Верховном суде РФ, сообщает УНИАН.
Как отмечается, Сущенко также пообещал семье, что обязательно вернется.
Кроме того, он отметил, что готов к любому развитию событий, в частности, и к этапированию в колонию.
"Я рассчитываю на обмен, все зависит от переговорщиков", - сказал он, добавив, что находится в хорошей физической и моральной форме.
Ранее мы сообщали, что Верховный суд России оставил в силе приговор Сущенко к 12 годам тюрьмы.
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