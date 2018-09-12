12 сентября на заседании Кабинет министров принял решение исключить Киевскую администрацию из списка объектов, подлежащих обязательной охране Госслужбой охраны, сообщает "Укринформ".

В частности, депутаты внесли изменения в список объектов, которые подлежат обязательной охране подразделением Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел.

"Кабинет министров постановляет внести изменения к Перечню объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел по договорам, утвержденным Кабинетом министров от 10 августа 1993 года № 615" О мерах по усовершенствованию охраны объектов государственной и других форм собственности "(СП Украины, 1994, №2, ст.31; Официальный вестник Украины, 2013, №47. ст.1693), исключив абзац двадцать восьмой", - говорится в документе.

Ранее в Кабинете министров обещали пересмотреть прожиточный минимум украинцев.