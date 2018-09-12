Решения, которые приняты под влиянием интуиции, лучше отображают собственное "я", сообщает IFL Science.

Маркетологи из Йельского Университета и Университета Торонто провели исследование, в котором приняли участие 450 человек. В каждом эксперименте участникам приходилось выбирать из множества похожих предметов, таких как DVD-плееры, кружки, апартаменты или рестораны. При этом часть участников должна полагаться на интуицию, а вторая - на логику.

Люди, прислушавшиеся к своей интуиции, были более уверены в своем решении, а так же в том, что это их настоящие желания. Кроме того, они проявили большую готовность озвучивать и отстаивать свой выбор, чем те, которые выбирали "головой".

В одном эксперименте респондентам нужно было выбрать один ресторан из двух похожих, а затем по электронной почте сообщить о своем выборе друзьям. Участники, которые выбирали интуитивно, отправили письма большему количеству людей.

По словам авторов, результаты исследования говорят о том, что людям иногда стоит задумываться не только о том, что они выбирают, но и о том, как, ведь в некоторых вопросах не помешает немного рациональности.

Также ученые обнаружили в мозге центры "забывания".