Отравление в лагере "Славутич": девочка умерла после двух месяцев комы [ Редактировать ]
Восьмилетняя девочка, которая в начале июля, по одной из версий, отравилась в оздоровительном лагере "Славутич" в Киевской области, скончалась, пролежав в коме более двух месяцев.
12 сентября начато вскрытие тела, проводится судмедэкспертиза - берутся пункции, образцы. Позже будет углубленная экспертиза, чтобы установить точную причину смерти, - сообщает "Украинская правда".
Также сообщается, что лагерь "Славутич" по-прежнему функционирует, несмотря на предписания и выявленные нарушения. При этом председателя Киевской областной администрации Александр Горган уверяет, что ответственности лагерю избежать не удастся, а виновные обязательно понесут наказание.
Напомним, 2 июля 12 детей отравились в детском лагере "Славутич". Основная версия причины комы девочки - отравление, но врачи ее отрицали.
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