В Харькове 36-летний водитель водитель автомобиля Toyota совершил наезд на несовершеннолетнего, который, в результате, умер от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло на проспекте Тракторостроителей в ночь на 12 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Сбитый 15-летний подросток был госпитализирован с закрытыми переломами левой голени и бедра, ушибами головы и грудной клетки. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Также 12 сентября на левом берегу Киева в ДТП попали элитный внедорожник и два легковых автомобиля.