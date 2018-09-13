Восьмирічна дівчинка, яка отруїлася в таборі під Києвом померла після двомісячної коми.Нагадаю, у липні в дитячому оздоровчому закладі "Славутич" у Переяславі-Хмельницькому отруїлися 12 дітей. Одну дівчинку в особливо тяжкому стані доправили до реанімації столичного "ОХМАТДИТу". Відтоді вона так і не отямилася, а в ніч проти середи - померла.

Тоді Держпродспоживслужба встановила, що діти, імовірно, отруїлися несвіжими йогуртами. Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження, щоб притягти керівництво табору до відповідальності.

"На даний час підстави для зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення не вбачається, оскільки кваліфікація за частиною 2 статті 325 КК України передбачає загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.", - комментує Віта Блаженко, прес-секретар прокуратури Київської області.