Директора Волинського облавтодору затримали на хабарі [ Редактировать ]
На хабарі погорів директор Волинського облавтодору. За триста тисяч гривень він обіцяв місцевому бізнесменові віддати в оренду приміщення, що перебуває на балансі підприємства.
Затримали його в Луцьку на території одного з гіпермаркетів. Усю суму головному шляховику Волині принесли в подарунковому пакеті.
У прокуратурі прізвище затриманого не називають, але згідно з реєстром юридичних осіб - облавтодором керує Микола Янчук.
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