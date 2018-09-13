Затримали його в Луцьку на території одного з гіпермаркетів

На хабарі погорів директор Волинського облавтодору. За триста тисяч гривень він обіцяв місцевому бізнесменові віддати в оренду приміщення, що перебуває на балансі підприємства.

Затримали його в Луцьку на території одного з гіпермаркетів. Усю суму головному шляховику Волині принесли в подарунковому пакеті.

У прокуратурі прізвище затриманого не називають, але згідно з реєстром юридичних осіб - облавтодором керує Микола Янчук.