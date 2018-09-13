На Запоріжжі затримали группу вимагачів [ Редактировать ]
На Запоріжжі спіймали групу вимагачів. З травня цього року, вони, погрожуючи зброєю, забирали в людей гроші та цінні речі. До угруповання входило 5 осіб, ватажком був колишній працівник поліції.
Під час обшуку силовики знайшли вогнепальну зброю, гранати, набої, ножі та два пакунки з наркотиками.
Затриманим загрожує до семи років ув'язнення.
по теме
В американской школе застрелили подростка
Полицейские обыскали школу и нашли оружие, из которого велась стрельба
СБУ викрила банду кіберзлочинців
Зловмисники змогли дістати дані клієнтів фін-установ із понад 20 країн, потім за фальшивими платіжками виводили кошти з рахунків
В Росії протестували проти підвищення пенсійного віку
Протести в Росії відбулися в день голосування - у вісімдесятьох регіонах обирали мерів, губернаторів і депутатів до законодавчих зборів
СБУ раскрыла международную хакерскую сеть в Украине
Злоумышленники с помощью специальных компьютерных программ получали доступ к персональным данным клиентов банков из более чем 20 стран мира
В России протестуют против повышения пенсионного возраста
В МВД сообщили - около 100 человек задержали в Питере, и нескольких в столице, но правозащитники и СМИ уверяют - задержанных гораздо больше