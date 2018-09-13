На Запоріжжі спіймали групу вимагачів. З травня цього року, вони, погрожуючи зброєю, забирали в людей гроші та цінні речі. До угруповання входило 5 осіб, ватажком був колишній працівник поліції.

Під час обшуку силовики знайшли вогнепальну зброю, гранати, набої, ножі та два пакунки з наркотиками.

Затриманим загрожує до семи років ув'язнення.