У каждого человека помимо "плюсов" есть свои негативные стороны и качества. Астрологи утверждают, что, зная, под каким знаком зодиака рожден ваш партнер, можно заранее узнать, чего опасаться в отношениях. Об этом пишет Еsotericblog.

Овен

Овну воинственность и конфликтность присуща от рождения. Однако в обычной жизни этот знак достаточно миролюбив пока все идет так, как ему хочется. Если же Овен разозлится - готовьтесь к худшему: его упрямство и вспыльчивость исключают компромиссы. Овны-мужчины - одни из самых жестоких и опасных людей.

Телец

Он миролюбив, но если он станет вашим врагом, то постарается уничтожить морально, настроив против вас всех общих знакомых, рассказывая про вас всякие гадости.

Близнецы

Близнецы редко бывают жестоки. Они любители интриг и сплетен, но делают это не для того, чтобы причинить зло, а просто от скуки и для эмоциональной подпитки.

Рак

Рак очень эмоционально уязвим, поэтому бывает жесток из-за страха, что в ответ его обидят еще сильнее.

Лев

Лев может стать опасен, если его публично унизят или он потерпит поражение в важном для себя деле. Обычно он слишком самоуверен, чтобы опуститься до выяснения отношений, скорее, он просто вас проигнорирует.

Дева

Дева страшна в ярости, но крайне рассудочна и сдержана. Поэтому, даже зная ее всю жизнь, вы и предположить не сможете, какие жестокие мысли бродят в ее голове, не реализуясь в действительности. Если же Дева решит отомстить - это будет сделано на холодную голову и очень изощренно.

Весы

Весы - самый безобидный из всех знаков. Из-за внутренних страхов и комплексов они никогда не проявляют внешней агрессии.

Скорпион

Скорпион опасен внутренней злостью, которую он прячет под маской вежливости. Мужчины этого знака скорее жестоки, а женщины – коварны. При кратковременном общении это обычно незаметно, поскольку Скорпионы крайне терпеливы, но если в долгих отношениях злость накопится, пощады ждать не приходится.

Стрелец

Стрелец крайне злопамятен и может ждать реванша всю жизнь. В случае вражды с этим знаком стоит опасаться публичного унижения и жестоких насмешек.

Козерог

Козерог, особенно мужского пола, часто циничен и бездушен к окружающим, строит отношения на расчете, решает проблемы силовым давлением, а не переговорами. Стремится психологически подавить других и не признает права на ошибку ни для кого, кроме себя.

Водолей

Водолей дружелюбен и незлопамятен. В редких случаях может самоутверждаться, указывая на ошибки окружающих.

Рыбы

Рыбы больше подлые, чем жестокие. Они исчезнут из вашей жизни, нежели причинят зло. Самое большее, чем вы рискуете, - они разболтают ваши секреты.

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