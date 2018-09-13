Евросоюз продлил антироссийские санкции [ Редактировать ]
В совете Евросоюза приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были наложены из-за подрыва территориальной целостности Украины.
Как отмечается, речь идет о продлении индивидуальных ограничительных мер в отношении физлиц и российских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Санкции продолжат действовать до 15 марта 2019 года.
"Меры включают замораживание активов и ограничения на поездки", - говорится в заявлении.
Уточняется, что ограничительные меры затронули 44 организации и 155 физических лиц.
Ранее мы сообщали о том, что в Европарламенте решили наказать Венгрию.
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