Двоє українських бійців поранені минулої доби на фронті. Бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Із потужних мінометів противник бив по околицях Світлодарська і Чермалика. А по Кримському та Новотошківському атакував із БМП. Під ранок ворог із гранатометів та кулеметів 7 разів обстріляв захисників Водяного та Широкиного. На передових опорних пунктах армійців у авдіївській промзоні побував Геннадій Вівденко.

"Блиндаж - там, бревна вчера выкидывали. Потихоньку строят, не сильно - но есть. Копают окопы, блиндажи", - говорить Олег, військовослужбовець ЗСУ.

Олег в окопах Авдіївської промзони спостерігає, як ворог укріплюється з того боку. Та водночас окупанти не забувають атакувати і з великокаліберних кулеметів.

"И днем тоже провоцируют из крупнокалиберных. Ну, а так, в основном - ночью. Провоцируют, кричат там с окопов непристойные вещи. Мы на это не реагируем. А так воюем по чуть-чуть", - розповідає Максим, військовослужбовець ЗСУ.

Поступово кулеметні обстріли противник ушільнює. Кулі летять вже просто над нашими траншеями.

"Это они работают, это сепары - слышите, рикошеты, где-то так. Это беспилотники. Уходим, уходим! Сейчас посмотрит, "насыпать" будет потом", - говорить Максим, військовослужбовець ЗСУ.

Це бойовики випустили свій безпілотник і відкрили вогонь по апаратах ОБСЄ. Паралельно провокують і наших піхотинців.

Противник тут використовує тактику так званих "одиночних прострілів", щоби наші виказали свої вогневі точки. Українські бійці на ці провокації не відповідають і здебільшого мовчать.

Так ворог дає знати про свою присутність і перевіряє наявність наших воїнів на позиціях.

"Просто выпрашивают, чтобы ответили. Терпим, ждем. Командование такого не одобряет, чтобы просто открыть огонь. Мы "спалим" позиции", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

До активних дій на цій ділянці фронту бойовики поки що не вдаються. Та бентежний вогонь - такий же небезпечний, досі не вщухає.