Все политические силы, которые хотят мира, стабильности и развития в стране, должны объединиться. Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

"Я приветствую решение об объединении "Оппозиционного блока" и партии "За життя". По моему убеждению, все политические и общественные силы, которые хотят мира, стабильности и развития в стране, которые далеки от радикализма и национализма, должны отбросить всё личное, что, возможно, было в прошлом. Мы должны объединиться в единый политический фронт ради развития страны. И это нужно сделать как можно быстрее, потому что каждый день пребывания этого режима у власти – это катастрофа для всех сфер жизни Украины. С этим правительством, с этой властью ничего хорошего не будет, как для страны, так и для ее граждан", – заявил Юрий Бойко.

Отвечая на вопрос журналистов о распределении обязанностей в новом политическом объединении, Юрий Бойко отметил, что сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня. "Мы к таким "тонкостям" еще не дошли. Потому что главная цель этого объединения – не определить, кто главнее, а сделать так, чтобы у страны была перспектива. Я считаю, что когда объединение окончательно оформится, то с обязанностями мы разберемся. Что касается выдвижения единого кандидата в президенты от оппозиции, то этот вопрос также будет рассматриваться, но позже, когда начнется президентская кампания", – отметил сопредседатель "Оппозиционного блока".

"Я уверен, что избиратели, стоящие на позиции примирения, развития государства и хотят как можно быстрее устранить от власти этот режим, который привел страну к политическому и экономическому кризису, одобрят и положительно оценят это объединение", – подчеркнул Юрий Бойко.