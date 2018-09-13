13 сентября в Ивано-Франковской области произошло пищевое отравление, в результате которого были госпитализированы 17 человек, сообщает Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Данный инцидент произошел в одном из сел Коломыйского района. Пострадавшие, среди которых 6 детей в возрасте до 15 лет, были доставлены в инфекционную больницу с жалобами на общую слабость, рвоту, боли в животе, диарею и повышение температуры тела.

"Предварительный диагноз - "Острый гастроэнтероколит". Все заболевшие накануне были на поминальном обеде в селе Старый Гвоздец", - говорится в сообщении.

Медработники лабораторного центра проводят расследование, устанавливают круг контактных лиц, отобраны пробы пищевых продуктов.

Ранее мы сообщали, что девочка умерла после двух месяцев комы в результате отравления в лагере "Славутич".