В Ивано-Франковской области десятки человек попали в лазарет после поминок [ Редактировать ]
13 сентября в Ивано-Франковской области произошло пищевое отравление, в результате которого были госпитализированы 17 человек, сообщает Ивано-Франковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
Данный инцидент произошел в одном из сел Коломыйского района. Пострадавшие, среди которых 6 детей в возрасте до 15 лет, были доставлены в инфекционную больницу с жалобами на общую слабость, рвоту, боли в животе, диарею и повышение температуры тела.
"Предварительный диагноз - "Острый гастроэнтероколит". Все заболевшие накануне были на поминальном обеде в селе Старый Гвоздец", - говорится в сообщении.
Медработники лабораторного центра проводят расследование, устанавливают круг контактных лиц, отобраны пробы пищевых продуктов.
Ранее мы сообщали, что девочка умерла после двух месяцев комы в результате отравления в лагере "Славутич".
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