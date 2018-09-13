Появилась информация, что ночью в Киеве задержали детектива НАБУ в момент курения наркотического средства в своем авто.

Произошло задержание в Печерском районе Киева, – сообщает источник "Информатора".

Задержать детектива НАБУ удалось полку “Киев – 1”. При нем было удостоверение антикоррупционного ведомства.

Помимо факта употребления, представитель НАБУ при себе хранил еще 5 грамм марихуаны.