В четверг, 13 сентября, популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым снимком в своем Instagram.

Несколько дней ранее Надя стала лицом нового бренда Maybelline. В частности, в новом рекламном ролике звезда представила новую тушь.

Кроме того, недавно певица снялась для издания "Vogue Ukraine". Снимки из новой фотосессии поклонники смогут увидеть уже в ближайшее время.

Надя Дорофеева появится на страницах журнала в ярко-красном платье, которое подчеркивает ее фигуру. Свой образ певица дополнила большими серьгами, которые подчеркивают ее изящную шею.

Ранее Надя Дорофеева похвасталась фигурой в топе.