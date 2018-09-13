Надя Дорофеева удивила поклонников неожиданным образом [ Редактировать ]
В четверг, 13 сентября, популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым снимком в своем Instagram.
Несколько дней ранее Надя стала лицом нового бренда Maybelline. В частности, в новом рекламном ролике звезда представила новую тушь.
Кроме того, недавно певица снялась для издания "Vogue Ukraine". Снимки из новой фотосессии поклонники смогут увидеть уже в ближайшее время.
Надя Дорофеева появится на страницах журнала в ярко-красном платье, которое подчеркивает ее фигуру. Свой образ певица дополнила большими серьгами, которые подчеркивают ее изящную шею.
Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)
Ранее Надя Дорофеева похвасталась фигурой в топе.
по теме
Надя Дорофеева похвасталась фигурой в топе (фото)
Украинская певицы Надя Дорофеева опубликовала новое фото на своей странице в Instagram
Известный артист засмотрелся на аварию и сам попал в ДТП (видео)
В Москве известный российский дрессировщик Эдгард Запашный попал в ДТП
В белье и с пакетом на голове: Виктория Бекхэм удивила фотосессией
Виктория Бекхэм часто становится лицом модных брендов и рекламных кампаний
В сети опубликовали "голые" фото Кайли Миноуг
Австралийскую певицу Кайли Миноуг папарацци сняли полуобнаженной на пляже
Архивное фото Пугачевой и Ротару раскритиковали в сети
В сети появился архивный снимок 2012 года, который был сделан в Ялте. На фото Алла Пугачева позирует вместе с Софией Ротару