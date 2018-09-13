Маленький мальчик нанизал себя на шампур (фото) [ Редактировать ]
В США 10-летний мальчик по имени Ксавьер Каннингем играл в домике на дереве, когда на него напал рой ос. Ребенок упал с метровой высоты и напоролся головой на 30-сантиметровый шампур. Об этом сообщает Kansas City Star.
"Когда Ксавьер с криком вбежал в дом, шампур торчал у него из головы. По дороге в больницу он повторял "я умираю, я это чувствую", - рассказала его мама Габриель.
Автор: CBS
Мальчика несколько часов оперировали в Канзасской университетской больнице. Шампур не повредил мозг, глаза, крупные кровеносные сосуды, спинной мозг, поэтому врачам удалось успешно извлечь стержень.
Врачи госпиталя назвали чудом то, что шампур не травмировал жизненно важные органы. По словам директора нейрохирургического отделения Коджи Эберсоула, в его практике такое впервые.
Ранее мы писали о том, что в Ужгороде на дереве повесился 21-летний парень.
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