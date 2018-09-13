Аура - наша биоэнергетическая оболочка, которая может переливаться самыми разными цветами и слегка меняться в зависимости от физического и духовного развития. Однако ее основной фон всегда остается неизменным. В нумерологии он называется "цвет жизненной цели" и вычисляется с помощью цифр. Об этом пишет Vedmochka.net.

Чтобы узнать цвет жизненной цели, надо сложить все цифры своей даты рождения и свести их к одному числу. Например, дата рождения 18.05.1982 = 1+8+5+1+9+8+2 = 34 = 3+4 = 7. Это и есть число ауры.

Имеются два "исключительных" числа - 11 и 22. Если при сложении цифр даты рождения получаются они, то их к однозначному числу сводить не надо. Число ауры укажет на жизненный путь и подскажет, к чему стремиться и чего избегать.

Виды аур и их характеристика:

1 - Красная

Обладатели ауры красного оттенка отличаются сильным энергетическим потенциалом, очень эгоцентричные, честолюбивы и целеустремленны. Большинству из них присуща харизма, а потому такие люди всегда привлекают внимание окружающих. Правда, обладатели красной ауры могут быть чересчур нервозными, ревнивыми, мстительными и плохо контролировать эмоции.

2 - Оранжевая

"Оранжевые" часто по жизни искатели приключений и двигатели прогресса. Они любят соревнования, где присутствует физическая опасность, но при этом реалисты, твердо стоящие на ногах. Невероятно изобретательны, энергичны и уверены в себе. Среди негативных сторон -лень, потакание собственным слабостям, вспыльчивость и высокомерие.

3 - Желтая

Это цвет здоровья и благополучия. Обладатели желтой ауры - это люди новых идей, любят поговорить по душам, их главная цель - самовыражение. Имеют творческие способности и сильный интеллект. Они чувствительны, а иногда сверхчувствительны. Эти люди - устремленные к счастью. Среди отрицательных моментов - скандальность, конфликтность. Им надо помнить, что желтый - энергоемкий цвет, поэтому его силу нужно направлять исключительно на созидание.

4 - Зеленая

Зеленый цвет - символ разумности, позитива, а также сострадательности. "Зеленые" стремятся бросить вызов судьбе и достигнуть своих целей, способны преодолеть любые трудности. Они легко адаптируются к обстоятельствам, но склонны воспринимать жизнь легкомысленно. Главной их проблемой является найти подходящего партнера.

5 - Голубая

Обладатели ауры голубого оттенка отличаются творческими способностями, большим воображением. Они могут добиться многого, если не будут тратить энергию на ненужные вещи. Любят путешествовать, менять место жительства, круг общения. Люди с голубой аурой постоянно стремятся к развитию, получению новых знаний. Возможно, именно в самосовершенствовании и состоит их предназначение.

6 - Синяя

Это воплощение мудрости и гармонии. "Синие" любят помогать и оказывать поддержку другим. Они общительны и внимательны к окружающим. Им доставляет удовольствие решать семейные проблемы. Это эмоциональные, чувственные, духовные люди. Многие посвящают себя религии или служат науке. Склонны к частым перепадам настроения.

7 - Фиолетовая

Такие люди духовны, обладают утонченным воображением и лидерскими способностями. Эти люди неординарны, стремятся к свободе, независимости. В течение жизни у них случаются резкие взлеты и падения, их судьба изобилует зигзагами. Обладают высоким интеллектом, но слабы физически. Фиолетовую ауру излучает меньше всего людей, поэтому они имеют полное право считать себя исключительными.

8 - Розовая

Люди с розовой аурой нежны и заботливы, но в то же время, если необходимо, способны твердо отстаивать свое мнение. Часто находятся на вершине власти и занимают высокое общественное положение. В жизни ставят высокую планку. Однако им следует быть сдержанными и не переоценить свои возможности, иначе есть риск потерять все.

9 - Бронзовая

"Бронзовые" отзывчивы, заботливы, имеют позитивное мышление, а потому часто по жизни - оптимисты. Однако часто "бронзовые" склонны себя недооценивать, принижать свои способности, а потому могут идти на поводу у других. Часто вследствие их доброты окружающие беззастенчиво используют "бронзовых" в своих целях.

11 - Серебряная

Ее обладатели имеют множество талантов, незаурядное воображение и выраженную интуицию. В них очень мало практичности и много фантазерства. Они - строители грандиозных планов и, увы, воздушных замков. Главная опасность для "серебряных" - они могут легко погрузиться в мир грез и выпасть из реальности.

22 - Золотая ауру

Обладатели такой яркой ауры - везунчики. Их темперамент, сила воли, таланты способны высечь новую искру в любом деле. Они не из тех, кто подчиняется, "золотые" способны взять на себя руководство. Однако существует опасность растратить всю энергию на бессмысленные мелочи.

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