Жуткая смерть: в Николаеве трамвай разрезал пенсионерку (видео) [ Редактировать ]
13 сентября, в Николаеве трамвай насмерть задавил пожилую женщину, переходившую улицу.
Трамвай 6 маршрута ехал по улице Сенной Буденного со стороны улицы Декабристов, в направлении Центрального рынка. Пред перекрестком с Пушкинской на дорогу, справа налево по ходу движения трамвая, неожиданно вышла пожилая женщина с сумками, передают со слов очевидцев "Новости-N".
Водитель трамвая применил экстренное торможение, однако вагон все же сбил женщину.
Пострадавшей колесами трамвая отрезало ступню, а ее саму затянуло под вагон и протащило около 7 метров.
На место происшествия прибыла бригада спасателей ГСЧС, которые извлекли тело погибшей женщины из-под вагона.
Движение на участке перекрыли.
За несколько дней до этого в ДТП в Николаеве погиб байкер.
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