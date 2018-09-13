13 сентября, в Николаеве трамвай насмерть задавил пожилую женщину, переходившую улицу.

Трамвай 6 маршрута ехал по улице Сенной Буденного со стороны улицы Декабристов, в направлении Центрального рынка. Пред перекрестком с Пушкинской на дорогу, справа налево по ходу движения трамвая, неожиданно вышла пожилая женщина с сумками, передают со слов очевидцев "Новости-N".

Водитель трамвая применил экстренное торможение, однако вагон все же сбил женщину.

Пострадавшей колесами трамвая отрезало ступню, а ее саму затянуло под вагон и протащило около 7 метров.

На место происшествия прибыла бригада спасателей ГСЧС, которые извлекли тело погибшей женщины из-под вагона.

Движение на участке перекрыли.

За несколько дней до этого в ДТП в Николаеве погиб байкер.