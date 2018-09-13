На ежегодной конференции ОБСЕ обсудили религиозный вопрос в Украине [ Редактировать ]
Положение Украинской православной церкви в 2018 году - усложнилось. Об этом заявил Глава представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский - Виктор во время ежегодной конференции ОБСЕ.
По его словам, в Украине продолжают нарушать права верующих и разжигать религиозную вражду. Епископ также напомнил об избиении верующих силовиками и аресты недвижимости. По его мнению, верующие не получают надлежащей защиты, а виновники остаются безнаказанными.
"Ми говоримо про те, перед міжнародною спільнотою, що на сьогоднішній день близько 40 храмів захоплені на території Західної України. Ми змушені говорити про те, що риторика ненависті також посилюється і вона направлена проти наших віруючих, проти православних УПЦ. Ми також змушені приводити і інші приклади, які свідчать про те, що справді дискримінаційні процеси по відношенню до Української православної церкви набувають систематичного характеру", - говорит Єпископ Віктор Коцаба, голова представництва української православної церкви при європейських організаціях.
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