Миссия Международного валютного фонда (МВФ) считает, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты в Украине.

"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их и дольше работать, но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - сказал глава миссии МВФ Фван Роден во время встречи с министром социальной политики Украины Андрея Ревы, передает пресс-служба Минсоцполитики.

В целом миссия МВФ считает, что реформа дает ожидаемые и ранее обсужденные результаты.

Участники встречи отдельно остановились на разработке закона пенсионного обеспечения военнослужащих, работа над совершенствованием и дальнейшим принятием которого продолжается.считает, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты.

При этом, глава Минсоцполитики сообщил, что Украина не выполнила около 15 обязательств перед МВФ.