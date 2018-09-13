МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине [ Редактировать ]
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) считает, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты в Украине.
"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения относительно достаточности стимулов для людей, которые бы побуждали их и дольше работать, но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - сказал глава миссии МВФ Фван Роден во время встречи с министром социальной политики Украины Андрея Ревы, передает пресс-служба Минсоцполитики.
В целом миссия МВФ считает, что реформа дает ожидаемые и ранее обсужденные результаты.
Участники встречи отдельно остановились на разработке закона пенсионного обеспечения военнослужащих, работа над совершенствованием и дальнейшим принятием которого продолжается.считает, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты.
При этом, глава Минсоцполитики сообщил, что Украина не выполнила около 15 обязательств перед МВФ.
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