Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек, сообщает "Радио Свобода".

WATCH: Powerful winds from Hurricane Florence are lashing Radio Island, NC, on Thursday night - @MattWargo https://t.co/v2gfUHCzSh pic.twitter.com/6UnpNuYQz9

Ожидается, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. "Флоренс" может привести к сильнейшему наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.

Video shows storm surge from Hurricane #Florence begin to inundate New Bern, North Carolina as the Neuse River overflowed its banks and flooded parts of the town. https://t.co/4p1JzVCrLz pic.twitter.com/k7pmZkRDqc