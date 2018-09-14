С начала этого месяца произошло несколько инцидентов, когда на ровном месте возникали конфликтные ситуации с серьезными последствиями. Последний случай проявления агрессии был зафиксирован во вторник на улице Большой Васильковской. Пенсионерка открыла огонь по молодой паре, которая целовалась во дворе дома. В результате стрельбы была ранена 20-летняя девушка. 61-летняя женщина пояснила, что ей не понравилось поведение молодых людей, пишет "Сегодня".

Во время обыска квартиры подозреваемой, полиция обнаружила помповое оружие, патроны и шарики к пневматической винтовке. Правоохранители начали расследование по факту инцидента.Женщине грозит до семи лет тюрьмы.

Кроме того, в сентябре произошло несколько громких случаев и в общественном транспорте. На днях в Днепровском районе в маршрутке был ранен мужчина. Инцидент произошел в салоне маршрутного такси на проспекте Мира. Пьяный 61-летний пассажир ударил мужчину острым предметом в живот. Таковой была реакция злоумышленника на замечание по поводу поведения.

Подозреваемый был задержан полицией.

Другой инцидент с летательным исходом случился в Святошинском районе на Большой Кольцевой. В маршрутке во время остановки возник конфдикт между двумя мужчинами. Один из них толкнул оппонента. Тот, потеряв равновесие, выпал из салона и ударился головой об асфальт. Мужчина скончался. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы за убийство по неосторожности.



Активизировались на этой неделе и псевдоминеры. 11 сентября задержали 24-летнего парня, который "заминировал" супермаркет в Подольском районе. А днем ранее – женщину, которая сообщила о минировании метро "Дорогожичи". Полиция сообщила, что она была очень взволнована и ей пришлось вызвать врачей.

Психологи высказались по этому поводу. Лариса Шкловцова предполагет, что всплеск агрессии может иметь также экономические причины. По ее словам. люди сосредоточены на том, где брать деньги, и это влияет на настроение. Накопившиеся негативные эмоции, нужно куда-то выплескивать - от сюда и конфликты, считает психолог.

Агрессию проявляют и жители других стран. На днях в Британии женщина с ножом напала на прохожих.