Настоящие союзники: Порошенко рассказал о диалоге с НАТО [ Редактировать ]
Диалог Украины с НАТО вышел за пределы партнерского на уровень настоящих союзников.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Наш диалог с НАТО уже давно вышел за пределы партнерского на уровень настоящих союзников. Мы должны четко это осознавать", - подчеркнул Президент.
Ранее мы сообщали, что Порошенко провел встречу со специальным представителем Государственного департамента США Куртом Волкером.
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