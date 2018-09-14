Коллегия Госэкоинспекции рассмотрела вопрос Мариуполя - министр экологии [ Редактировать ]
Коллегия Госэкоинспекции рассмотрела вопрос о ситуации в городе Мариуполь, сообщил министр экологии Остап Семерак.
"Сегодня (13 сентября – Ред.) во время заседания коллегии Госэкоинспекции, был рассмотрен вопрос о ситуации в городе Мариуполь. Основанием для проверки стали жалобы жителей на экологическую ситуацию в городе", - написал он.
Семерак добавил, что экологическая ситуация в Мариуполе "безусловно является сложной". "Я абсолютно убежден, что решение экологических проблем в городах, где расположены огромные промышленные предприятия, должно иметь системный характер. На данный момент в этой истории лучшим инструментом является закон "Об оценке воздействия на окружающую среду". Хочу подчеркнуть, что во всех шести процедурах ОВД, которые происходят в Мариуполе, в пяти случаях в Минприроды не поступило никаких замечаний и предложений по планируемой деятельности, объему исследований и уровню детализации информации, которая должна быть включена в отчет ОВД. Я лично неоднократно обращался и сейчас снова обращаюсь к общественным организациям и активистам, чтобы они не игнорировали свое право влиять на экологическую ситуацию в их населенных пунктах".
"Украина уже имеет хорошие примеры сотрудничества власти бизнеса и граждан. В частности, в городе Днепре и во время строительстве мини-ГЭС в Карпатах. Это хорошо, что в Украине постепенно формируется гражданское общество и мы учимся отстаивать свои интересы", - сказано в сообщении. "Поэтому приглашение к решению экологических проблем Мариуполя я адресую и местной власти, и владельцам загрязняющих предприятий. Я к такому диалогу готов", - заверил министр.
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