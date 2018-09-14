Україна та США узгодили продовження санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Ситуація на Донбасі, обороноздатність української армії та співпраця Києва і Вашингтона у сфері оборони - ці теми обговорили Петро Порошенко та спецпредставник США Курт Волкер напередодні, - повідомляє сайт президента.
Співрозмовники наголосили на подальшому продовженні санкційної політики щодо Росії - аж до повної деокупації української території.
Також на зустрічі Порошенко і Волкер порушили питання про енергетичну безпеку в контексті "Північного потоку-2".
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