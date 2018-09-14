Мільярд євро для України. Документ про надання Києву макрофінансової допомоги - Україна і ЄС підпишуть сьогодні в рамках конференції Ялтинської європейської стратегії - про це на офіційному відкритті форуму заявив Петро Порошенко. За його словами, таку суму домовлено під час минулого саміту Східного партнерства.

Чимало уваги президент присвятив гібридній агресії Москви - і проти України, і проти світової демократії. А ще - застеріг про небезпеку російського втручання в українські вибори 2019-2020 років, маючи на увазі просування прокремлівських політичних сил.

Глава держави зазначив, що курс Києва до Євросоюзу і НАТО означає остаточне розірвання "російського вектору" розвитку України.

"Цьогорічний саміт Україна-НАТО підтвердив євроатлантичну перспективу великої європейської країни. Ініціатива зафіксувати курс на НАТО в Конституції це не лише сигнал суспільству про твердість намірів. Це не лише намір зайвий раз помахати рукою Москві - "до свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!

На закритому засіданні саміту абсолютно всі керівники Євросоюзу твердо наголосили: пане президенте, двері в НАТО для вас відкриті. То ми ніколи і не сумнівалися. Ми обов'язково цим скористаємося", - наголосив Петро Порошенко, президент України.