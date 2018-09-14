В Кривом Роге поезд отрезал голову мужчине [ Редактировать ]
В Терновском районе Кривого Рога возле железнодорожного переезда обнаружили труп мужчины. Об этом в пятницу, 14 сентября, пишет "Первый Городской".
Труп мужчины обнаружили у пляжа в Даманском микрорайоне.
Погибшему приблизительно 35 лет. Установлено, что он переходил железнодорожные пути и попал под состав. У умершего многочисленные травмы, голова практически отсечена от тела.
Личность погибшего пока не установлена.
На месте работают правоохранители.
Ранее мы сообщали, что в киевском метро самоубийца разбил поезду лобовое стекло.
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