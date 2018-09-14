Личность погибшего пока не установлена

В Терновском районе Кривого Рога возле железнодорожного переезда обнаружили труп мужчины. Об этом в пятницу, 14 сентября, пишет "Первый Городской".

Труп мужчины обнаружили у пляжа в Даманском микрорайоне.

Погибшему приблизительно 35 лет. Установлено, что он переходил железнодорожные пути и попал под состав. У умершего многочисленные травмы, голова практически отсечена от тела.

Личность погибшего пока не установлена.

На месте работают правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в киевском метро самоубийца разбил поезду лобовое стекло.