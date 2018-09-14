Микроавтобус разнесло на куски. Фото с места происшествия: kremen.today

14 сентября в центре Кременчуга Полтавской области взорвался кислородный баллон в микроавтобусе, в результате чего погиб водитель.

Взрыв произошел по улице 1905 года во дворе дома №30, в котором расположена управляющая компания "Житлорембудсервис". По предварительной информации, взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic, сообщает местное издание kremen.today.

55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали с многочисленными травмами и оторванным пальцем, однако в реанимации мужчина умер.

Из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которые должны оказать помощь в проведении следствия.

В полиции сообщили возбуждении дела по уголовной статье "Нарушение требований законодательства об охране труда".

Согласно статье, должностное лицо управляющей компании, которая будет признана виновной в том, что произошло, понесет уголовную ответственность с максимальным наказанием - семь лет заключения.

Также, 14 сентября в жутком ДТП в Днепре погибли два человека.