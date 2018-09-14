Смертельный взрыв в Кременчуге: автомобиль разнесло на части (видео) [ Редактировать ]
14 сентября в центре Кременчуга Полтавской области взорвался кислородный баллон в микроавтобусе, в результате чего погиб водитель.
Взрыв произошел по улице 1905 года во дворе дома №30, в котором расположена управляющая компания "Житлорембудсервис". По предварительной информации, взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic, сообщает местное издание kremen.today.
55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали с многочисленными травмами и оторванным пальцем, однако в реанимации мужчина умер.
Из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которые должны оказать помощь в проведении следствия.
В полиции сообщили возбуждении дела по уголовной статье "Нарушение требований законодательства об охране труда".
Согласно статье, должностное лицо управляющей компании, которая будет признана виновной в том, что произошло, понесет уголовную ответственность с максимальным наказанием - семь лет заключения.
Также, 14 сентября в жутком ДТП в Днепре погибли два человека.
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