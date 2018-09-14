14 вересня 2018 року, на полігоні ТПВ №5, активісти і небайдужі жителі села Підгірці в черговий раз просять вищих чиновників вирішити питання ліквідації полігону ТПВ №5, закликають громадськість і ЗМІ звернути увагу на проблему їхнього рідного села.

Як стало відомо агенції "Уніан", Київська державна міська адміністрація на підставі документів: №1314, №1316, 1346, №1347 від 26.07.18г., прийняла рішення про продовження функціонування полігону ТПВ №5, хоча 27 жовтня 2016 року Київрада під тиском громадськості прийняв рішення №301 / 1305, яке передбачало закриття полігону до 1 жовтня 2018 року.

Короткий зміст вищевказаних документів в тому, що замовником цього заходу виступає ПрАТ "Київспецтранс", фінансування буде здійснюватися не через пошук інвесторів (як передбачалося раніше), а за бюджет Києва в складі "Програми економічного і соціального розвитку".

Варто зробити акцент на тому, що мова йде навіть не про програму екологічного характеру. Яким чином купа сміття вплине на економічний і соціальний розвиток - загадка для місцевих жителів. Доцільніше для села буде саме закриття полігону, що не тільки збільшить чисельність населення, але і стане більш привабливим для туризму і бізнесу.

Загальна вартість зазначених в цих документах робіт становить - 144 млн. грн. Це дійсно космічна сума, а відповідальність за раціональне та цільове витрачання державних коштів лежить на ПрАТ "Київспецтранс".

Активісти висловлюють недовіру щодо того, що така сума буде витрачена на полігон, а не на забаганки нечистоплотних чиновників. Частка істини в цьому сумніві є, адже щорічно з міського бюджету виділяли великі суми для зміцнення стінок полігону (2013 г. - 60 млн. грн., 2015 року - 16 млн. грн.). Ніяких офіційних документів, що підтверджують, що гроші були використані для модернізації полігону, жителям села не було надано.

Документ №1314 від 26.07.18г. окремою графою виділяє, що проект реконструкції полігону на 131 млн. гривень не вимагає громадського обговорення. Інакше кажучи, гроші вже виділили, і хто там, що думає з цього приводу, чиновників мало турбує.

Також варто наголосити, що згідно з документом №1346 від 26.07.18г. майданчик першої черги полігону вже досяг своєї проектної позначки. У разі подальшого навантаження неминуче виникне загроза надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка пов'язана з неконтрольованим накопиченням фільтрату і його витіканням в навколишнє середовище, руйнування дамби і виникненням пожеж.

Процес накопичення полігону піддається дії температур, концентрації газів, створення фільтрату, польоту легких фракцій відходу, поширенню неприємного запаху, сприяє розмноженню гризунів. Київська влада вирішує цю проблему шляхом укриття карт полігону ізолюючим шаром мінерального ґрунту. Вартість даної процедури - 8 млн. грн.

Активісти прийшли на полігон, щоб з'ясувати, чому самі чиновники усвідомлюють неминучу техногенну та екологічну катастрофу і її наслідки, але 26 липня 2018 р прийняли рішення про те, що полігон продовжує далі функціонувати? Невже шару мінерального грунту вистачить для того, щоб дійсно вирішити всі проблеми?

Жителі села стверджують, що вся зазначена інформація є на офіційному сайті КМДА і з нею може ознайомитися кожен бажаючий. Варто нагадати, що першу славу полігон ТПВ №5 знайшов ще в кінці 2012 року, коли жителі села Підгірці почали скаржитися на неприємний запах з боку полігону та про отруйну і небезпечну для здоров'я і життя проточну воду. І з кожним роком ситуація з екологією в селі погіршувалася, збільшилася кількість хворих на рак серед місцевих жителів, особливо часто він став з'являтися у дітей. І поки в 2016 р столична влада демонстрували пасивність щодо долі полігону, сільський голова - Сергій Кравченко навпаки - виявляв до нього активний інтерес. Кравченко ще в 2017 р заявляв, що звалище продовжить роботу, а поруч з'явиться сміттєспалювальний завод. На питання: "На які гроші буде побудований сміттєзавод?". Голова відповідав, що не компетентний в цих питаннях. Як виявилося, на гроші платників податків він буде побудований. Кожен житель України зі своєї власної кишені заплатить гроші на те, щоб ось такими офіційними, але в той же час темними схемами збагачувалася "еліта" українського народу.