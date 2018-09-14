Под Харьковом иномарка насмерть протаранила людей на остановке (фото) [ Редактировать ]
14 сентября в поселке Васищево Харьковской области водитель Volkswagen съехал с дороги и протаранил остановку общественного транспорта, что привело к смерти и травмам пешеходов.
"41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны города Харькова по трассе "Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка". По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта", - сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 53 и 49 лет. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Также14 сентября в жутком ДТП в Днепре погибли два человека.
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