14 сентября в поселке Васищево Харьковской области водитель Volkswagen съехал с дороги и протаранил остановку общественного транспорта, что привело к смерти и травмам пешеходов.

"41-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны города Харькова по трассе "Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка". По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта", - сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина. Также пострадали две женщины, 53 и 49 лет. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

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