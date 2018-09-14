В Винницкой области 68-летняя женщина решила избавиться от собаки, за которой больше не могла ухаживать. Вместе с водителем такси они привязали собаку к авто и пытались вывезти за город, сообщает областная полиция.

Правоохранителям позвонили свидетели, которые видели, как по улице райцентра едет ВАЗ с привязанной к бамперу собакой.

Они заблокировали машину и заставили хозяйку отвязать собаку.

Выяснилось, что таксист отказался брать животное в салон, и они решили привязать его к бамперу.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 299 "Жестокое обращение с животными". Такие действия наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Похожий случай произошел на Гавайях, где женщина привязала собаку к своей машине и каталась с ней по улице.