Имя играет важную роль в нашей жизни. Оно является своего рода точкой опоры, с которой мы начинаем наш жизненный путь, пишет groupastrolog.ru.

Об имени многое рассказывают цифры. К примеру, нумерология легко ответит вам на вопрос о том, что ждет вас в будущем и какова ваша судьба или предназначение.

Значение имени

Самый очевидный фактор, который делает то или иное женское имя удачливым - это перевод, его первоначальное значение. Судьба определяется тем, что в это имя вкладывалось на этапе создания.

Например, если Виктория означает"победа", то она чаще будет добиваться успеха, потому что это само по себе притягивает успех.

Анастасия означает "бессмертная", поэтому женщины с таким именем тоже весьма удачливы, но проявляется это в их невероятной стойкости.

Ольга переводится как "святая" или "мудрая", поэтому она очень счастлива в браке, редко обижает людей без веской причины, и у нее много близких.

Примеров может быть множество, но иногда перевод не означает что-то важное, поэтому следы удачи следует искать в чем-то другом.

Энергетика

Самый лучший способ узнать, насколько вы можете быть удачливы - это проверить энергетику своего имени.

Среди списка самых сильных имен можно выделить Варвару, Викторию, Владиславу, Дарью и Ирину. Попадая в биополе этих женщин, любой человек ощущает их влияние. Если эти дамы в гневе, то их боятся больше, чем других.

Если они полны любви и тепла, то, сближаясь с ними, вы заразитесь этим теплом.

Это свойство может действовать как ахиллесова пята, но когда ситуация стабильна и нужно расположить к себе человека, женщинам с такими именами почти ничего не нужно делать.

Это помогает в любви, а также деловой сфере. Если вы являетесь владелицей одного из этих имен, вы можете сделать его своим оберегом.

Благозвучие

Присутствие в имени различных букв и их сочетаний также сильно влияет на удачу в той или иной сфере жизни. В делах и финансовой сфере, а также для продвижения по карьерной лестнице будут полезны твердо звучащие имена с большим количеством звонких согласных: Арина, Диана, Лидия, Маргарита, Дарья, Инга, Валерия, Вера, Вероника, Галина и так далее.

Мягкие имена, вроде Светланы, Инессы, Нины, Кристины, Татьяны, Анастасии или Ульяны, удачливы в любви и семейной жизни. Они подсознательно воспринимаются мужчинами мягче, так как в них отсутствует звуковое усиление.

Звучание имени очень важно, но не только в плане звонкости. Обычные славянские имена сейчас медленно выходят из моды, а есть и вовсе позабытые и практически полностью потерявшие популярность имена, такие как Зинаида, Варвара, Ярослава или Марфа. Тем не менее, они достаточно сильны из-за связи с Родом.

Только учитывайте, подбирая имя малышу, что не совсем благозвучные варианты лучше все же исключить, иначе ваш ребенок будет подвергаться насмешкам.

Сейчас набирают популярность имена западного типа или необычные и современно звучащие: Мадлен, Марта, Нелли, Ника, Оливия, Роза, Ванесса и прочие.

Это приносит детям удачу, которая перерастает в большой успех во всех сферах жизни в будущем. Так было всегда и так будет со всеми популярными на данный момент именами.

Редкие имена

Самый последний пункт - это редкость имени. Василиса, Венера, Ева, Октябрина, Элеонора, Карина, Лилия - такие женщины всегда запоминаются, и мужчины чувствуют в них некую изюминку, потому что редкие и необычные имена очень хорошо отпечатываются в их памяти.

Многие дамы наверняка замечали, что чем уникальнее имя, тем большим мужчинам они нравятся, тем больших успехов они достигают в бизнесе.

Людей всегда тянуло на все необычное. Будьте осторожны, потому что излишнее внимание может сыграть и злую шутку, ведь плохое запоминается лучше хорошего. Один неверный шаг, и никто никогда не забудет, что вы сломали каблук перед важной встречей, ваш сын двоечник, а муж любит выпить. Внимание может как подарить удачу, так и забрать ее у вас навсегда.

Но не все имена приносят человеку удачу. Есть 5 женских имен, которые отталкивают от своей обладательницы фортуну.