В Афганистане, в провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет. В результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти

Представитель губернатора провинции Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов.

Вертолет перевозил представителей сил безопасности. Все находившиеся на его борту военные - четыре пассажира и пилот - погибли.

Министерство обороны Афганистана подтвердило инцидент и потери, добавив, что техническая группа была отправлена для расследования.

За несколько дней до этого в Харьковской области упал вертолет спасателей.