В Афганистане разбился военный вертолет: есть жертвы [ Редактировать ]
В Афганистане, в провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет. В результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти
Представитель губернатора провинции Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов.
Вертолет перевозил представителей сил безопасности. Все находившиеся на его борту военные - четыре пассажира и пилот - погибли.
Министерство обороны Афганистана подтвердило инцидент и потери, добавив, что техническая группа была отправлена для расследования.
За несколько дней до этого в Харьковской области упал вертолет спасателей.
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