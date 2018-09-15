Во Львовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

Авария произошла в три часа ночи в субботу, 15 сентября, в селе Вязова Жолковского района.

Автомобиль Renault FD под управлением 29-летней жительницы Львова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Волынской области.

В результате столкновения пострадали водители и два пассажира - 44-летний мужчина и 17-летняя девушка. Все пострадавшие доставлены в Жолковскую районную больницу. Медики оценили их повреждения как средней тяжести.

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