Серьезное ДТП под Львовом: авто столкнулись "лоб в лоб" [ Редактировать ]
Во Львовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
Авария произошла в три часа ночи в субботу, 15 сентября, в селе Вязова Жолковского района.
Автомобиль Renault FD под управлением 29-летней жительницы Львова выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя жительница Волынской области.
В результате столкновения пострадали водители и два пассажира - 44-летний мужчина и 17-летняя девушка. Все пострадавшие доставлены в Жолковскую районную больницу. Медики оценили их повреждения как средней тяжести.
Ранее мы писали о том, что известный украинский музыкант попал в серьезное ДТП с грузовиком.
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