В ночь на субботу, 15 сентября, в Киеве мужчина устроил погром в кафе на улице Васильковской. Об этом передает "Информатор".

Мужчине отказались продавать алкоголь, что его и разозлило. Он разгромил кафе и бросил внутрь кафе дымовую шашку.

Владелец кафе рассказал, что мужчина схватил камень и бросил в витрину , после чего принялся разбивать стекла заведения палкой. Затем он достал дымовую шашку, бросил ее внутрь помещения и убежал.

Добавим, что по словам сотрудников кафе, этот же мужчина ранее нападал на кафе. Тогда он также бросил камень и разбил стекло заведения.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, однако комментировать данную ситуацию отказались. На данный момент они устанавливают личность нападавшего. К счастью, в результате погрома никто не пострадал.

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