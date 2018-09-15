Разбитая витрина и дымовой занавес: в Киеве мужчина разгромил кафе [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 15 сентября, в Киеве мужчина устроил погром в кафе на улице Васильковской. Об этом передает "Информатор".
Мужчине отказались продавать алкоголь, что его и разозлило. Он разгромил кафе и бросил внутрь кафе дымовую шашку.
Владелец кафе рассказал, что мужчина схватил камень и бросил в витрину , после чего принялся разбивать стекла заведения палкой. Затем он достал дымовую шашку, бросил ее внутрь помещения и убежал.
Добавим, что по словам сотрудников кафе, этот же мужчина ранее нападал на кафе. Тогда он также бросил камень и разбил стекло заведения.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, однако комментировать данную ситуацию отказались. На данный момент они устанавливают личность нападавшего. К счастью, в результате погрома никто не пострадал.
Ранее под Харьковом иномарка насмерть протаранила людей на остановке.
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