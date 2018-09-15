Жертвами тайфуна Мангхут на Филиппинах стали не менее двух человек. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти.

В Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами подтвердили, что в результате оползней, возникших в регионе Кордиллера из-за разгула стихи, погибли два человека.

Также не менее пяти оползней произошли в районе города Багио. Перекрыты дороги. О пострадавших в этой местности пока нет данных.

На севере острова Лусон наблюдаются шестиметровые волны.

Ранее мы писали о том, что на Японию обрушился мощный тайфун.