Шестиметровые волны и оползни: на Филиппинах появились первые жертвы тайфуна [ Редактировать ]
Жертвами тайфуна Мангхут на Филиппинах стали не менее двух человек. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти.
В Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами подтвердили, что в результате оползней, возникших в регионе Кордиллера из-за разгула стихи, погибли два человека.
Также не менее пяти оползней произошли в районе города Багио. Перекрыты дороги. О пострадавших в этой местности пока нет данных.
На севере острова Лусон наблюдаются шестиметровые волны.
Ранее мы писали о том, что на Японию обрушился мощный тайфун.
по теме
В Афганистане разбился военный вертолет: есть жертвы
В Афганистане, в провинции Фарах, потерпел крушение военный вертолет
В Одессе пьяные родители бросили младенца погибать на улице
В Одессе пьяные родители бросили пятимесячного ребенка на улице без присмотра
Украинцы в ужасе от жестокой расправы над собакой (фото)
Вопиющий инцидент произошел в Винницкой области
Автобус упал с обрыва: 16 погибших (видео)
Водитель потерял контроль над автобусом на дороге в Гималаях
Женщина-водитель нагло сбила полицейского (видео)
Инцидент произошел в центре Львова