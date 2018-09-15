Мировые СМИ обсуждают громкое интервью двух подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля. Какие нестыковки удалось обнаружить? И какие последствия могут грозить России ?

Об этом узнаете из материала Ирины Ивановой.

Неумело состряпанная легенда или насмешка? История, показанная на российском ТВ, о двух простых туристах, жаждущих посмотреть знаменитый Солсберийский собор, оставила больше вопросов, чем ответов.

Пока соцсети потешались над неуклюжими оправданиями подозреваемых Петрова и Боширова, журналисты из известной исследовательской группы "Белингкет" и издания "Инсайдер" выяснили: оба интервьюера соврали о непричастности к спецслужбам России.

Оба получили паспорта на свои имена в 2009 году и в записях о выдаче документов стоят отметки о секретности: "сведений не давать" и "с.с.", то есть - "совершенно секретно".

До этого времени ни Петров, ни Боширов как будто и не существовали -никаких других паспортов, ни официальной биографии. Как нет и привязки к загранпаспортам, с которыми они пересекли границу.

Какими бы ни были мотивы сценаристов этого телевизионного камингаута, страны Запада не собираются снимать с России ответственность за происшествие в Солсбери. Сразу после интервью США анонсировали второй этап санкций за применение химического оружия в Солсбери. В Госдепе предупредили: новый пакет ограничений станет суровым и жестким испытанием для Москвы. Он предполагает санкции против банков, запрет на финансовую помощь, кредитование российских юридических лиц, экспорт-импорт товаров и другое.

Второй этап запустят в ноябре, если Москва не выполнит поставленные ранее условия: гарантировать неприменение химического оружия и допустить иностранных наблюдателей в свои лаборатории.

Но Россия продолжает отрицать свою причастность к делу, которое, судя по последним данным, может иметь гораздо больший масштаб. В прессу просочилась информация об аресте двух российских агентов, которые пытались получить доступ к информации лаборатории в швейцарском городе Шпиц. Эксперты этого учреждения изучали химические атаки в Сирии и покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери. Их арестовали еще весной в Гааге, более точную информацию правоохранители скрывают.