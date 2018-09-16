В Одессе маршрутка "влетела" в электроопору, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Суворовском районе Одессы маршрутное такси врезалось в электроопору, в результате чего пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
Предварительно установлено, что во время движения по ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Степень полученных повреждений устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Напомним, что в Харькове автомобиль протаранил остановку с людьми.
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