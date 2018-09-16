В Черновцах патрульные насмерть сбили пешехода (фото) [ Редактировать ]
В Черновцах автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 сентября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции в Черновцах Юлию Долибу.
В частности, она подтвердила факт аварии, однако не предоставила подробностей инцидента.
Фото: facebook.com/ Дмитрий Корней
"Я могу подтвердить этот факт. Все комментарии будет давать Главное управление Нацполиции, поскольку там есть человек, который погиб", - заявила Долиба.
Она добавила, что прокуратура начала расследование инцидента.
Фото: facebook.com/ Дмитрий Корней
На днях жуткое ДТП произошло на Южном мосту в Днепре.
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