В каждом доме существует особая энергетика, созданная не только хозяином, но и вещами, которые его окружают. Фотографии не стали исключением, и многие из них хранить в доме попросту вредно для здоровья.

Фотографии с пятнами

Бывает, что на изображениях появляются непонятные пятна или разводы. Эти фотографии предвещают скорую болезнь людям, которые на них запечатлены. В том случае, если пятна или засветы появились на самом человеке или людях, им стоит внимательно отнестись к состоянию своего здоровья и проверить, нет ли на них порчи или сглаза. Фотографии с пятнами хранить в доме нельзя: они излучают негативную энергетику.

Фотографии умерших людей

Тяжелая энергетика смерти особенно опасна, если на фотографии запечатлены похороны или тела в гробу. Эти изображения лучше не держать дома, но если по каким-то причинам их нельзя убрать, то хранить их нужно отдельно от снимков живых людей и обязательно запечатывать в непрозрачные конверты. Портретные фото умерших людей лучше не развешивать по дому, чтобы энергетика смерти не "поселилась" в доме.

Фото: из открытых источников

Фотографии негативно настроенных людей

Случается так, что люди ссорятся и желают друг другу не удачи, а посылают негативную энергетику, заключенную в оскорблениях. Если у вас сохранились фотографии с людьми, которые вам навредили или желают вам зла, избегайте хранить их в общем альбоме. Лучше всего просто избавиться от них, чтобы негативная энергетика перестала оказывать влияние на здоровье и жилище.

Эмоциональные фотографии

Фото может хранить эмоции, которые не всегда удается контролировать. На некоторых снимках люди настолько сильно выражают свои чувства, что они начинают влиять на окружающих, поэтому такими фотографиями лучше не украшать дом и держать их отдельно. Не исключено, что люди со слабым биополем могут попасть под власть чужих эмоций и начать жить не своей жизнью.

Фотографии природы

Не каждое фото, изображающее красоты природы, уместно в доме. На снимках не должно быть буреломов, поломанных деревьев, высохших цветов и природных катаклизмов. Такие изображения не только забирают радость и счастье, но и способствуют оттоку положительной энергетики и денег из дома.

Разрушенные дома

Сильные в эмоциональном и энергетическом плане изображения разрушенных зданий, даже если это памятники архитектуры, не стоит хранить в квартире. Энергия разрушения вполне может перейти в жизнь, весьма усложнив людям путь к счастью. Не исключено, что такие фотографии могут вызвать разрушение собственного жилья и частые поломки техники или мебели.

Горе

Любой снимок, на котором изображен горюющий человек, обладает сильной энергетикой. Если вы не хотите неприятностей в жизни, такие фото лучше не хранить в доме или держать их подальше от обычных снимков в плотно запечатанных конвертах. Им не место и на стенах в качестве украшений, ведь горе и негативные эмоции быстрее всего разрушают счастье и позитивный настрой.

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