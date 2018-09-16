Омеляна вызвали на допрос в НАБУ [ Редактировать ]
Подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Владимира Омеляна вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Допрос политика состоится в среду, 19 сентября.
"Допрос назначен на среду в НАБУ. Предложили предоставить показания примерно в 17:00 в качестве подозреваемого в его деле", - сообщил адвокат Александр Лысак в комментарии РБК.
По словам адвоката, НАБУ уже не впервые вызвало Омеляна на допрос. Лысак рассказал, что первый допрос по этому делу состоялся или в 2017 или в начале 2018 года. Тогда Омелян был вызван на допрос в НАБУ еще в качестве свидетеля.
Как известно, Владимир Омелян подозревается в незаконном обогощении. 14 сентября Соломенский районный суд Киева постановил отдать его на поруки. Также по решению суда, министр должен сдать свои паспорта для выезда за границу.
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