В Киеве из-за прорыва трубы мост Патона превратился в гигантский водопад. Первые сообщения о прорыве коммуникаций вдоль моста начали поступать накануне вечером, передает 112. ua.

Кроме того, пользователи соцсетей активно публикуют фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Сначала прорыв имел малые масштабы и вода стекала в Днепр в небольшом количестве, однако вскоре ситуация усугубилась. Жители Киева утверждают, что с начала лета это уже третий порыв.

На днях в Запорожье маршрутка провалилась на мосту.