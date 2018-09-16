Мост Патона превратился в гигантский водопад (видео) [ Редактировать ]
В Киеве из-за прорыва трубы мост Патона превратился в гигантский водопад. Первые сообщения о прорыве коммуникаций вдоль моста начали поступать накануне вечером, передает 112. ua.
Кроме того, пользователи соцсетей активно публикуют фото- и видеоматериалы с места происшествия.
Сначала прорыв имел малые масштабы и вода стекала в Днепр в небольшом количестве, однако вскоре ситуация усугубилась. Жители Киева утверждают, что с начала лета это уже третий порыв.
На днях в Запорожье маршрутка провалилась на мосту.
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